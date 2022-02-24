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Факти / Україна / Суспільство

Біля аеропорту Гостомель збили три вертольоти російських загарбників

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Біля аеропорту Гостомель збили три вертольоти російських загарбників

ППО України збили три вертольоти російських загарбників біля аеропорту Гостомель.

Неподалік від міста Гостомель розташоване летовище держпідприємства Антонов. Нині місцеві люди повідомляють про два десятки гелікоптерів.

Раніше була інформація, що Межигір’ям Київської області збили російський гелікоптер Ка-52.

У Держприкордонній службі заявили, що російська техніка пішла на прорив в Київській області

– В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій – заявили у ДПСУ.

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