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Думали, що їдуть додому: під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Думали, що їдуть додому: під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод

Під Черніговом здався російський розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади. Військові думали, що їх везуть додому після навчань, а не воювати.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон. Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади, – заявив Залужний.

На знімку старшина Буйнічев Костянтин Сергійович з 74 мотострілкової бригади (Кемеровська область).

Чоловік розповів, що вони були на навчаннях в Єльні, вчора дізналися про вторгнення в Україну, думали, що повертатимуться додому.

– Ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію, – заявив військовий, який здався.

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