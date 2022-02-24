Енергосистема України працює у нормальному режимі – Укренерго

Станом на 24 лютого 2022 року українська енергетична система працює у звичайному режимі та стабільно.

Згідно з інформацією НЕК Укренерго, наразі жодних перебоїв у роботі немає.

– Енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна – 50 Гц, – йдеться у повідомленні.

Водночас фактичних обсягів резервів для балансування енергосистеми достатньо.

Диспетчерські центри Укренерго працюють у штатному режимі та забезпечують безперебійне функціонування енергосистеми України.

24 лютого в Україні значно дестабілізувалася ситуація через вибухи біля низки міст країни, зокрема Києва, Харкова, Дніпра, Одеси. Їх пов’язують із агресивними діями РФ.

Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на території країни, його оголосили й у столиці. Попри це, громадян закликають зберігати спокій, уникати панічних настроїв.

Важливо довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Джерело: НЕК Укренерго