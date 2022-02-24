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Енергосистема України працює у нормальному режимі – Укренерго

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Енергосистема України працює у нормальному режимі – Укренерго

Станом на 24 лютого 2022 року українська енергетична система працює у звичайному режимі та стабільно.

Згідно з інформацією НЕК Укренерго, наразі жодних перебоїв у роботі немає.

– Енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна – 50 Гц, – йдеться у повідомленні.

Водночас фактичних обсягів резервів для балансування енергосистеми достатньо.

Диспетчерські центри Укренерго працюють у штатному режимі та забезпечують безперебійне функціонування енергосистеми України.

24 лютого в Україні значно дестабілізувалася ситуація через вибухи біля низки міст країни, зокрема Києва, Харкова, Дніпра, Одеси. Їх пов’язують із агресивними діями РФ.

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Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на території країни, його оголосили й у столиці. Попри це, громадян закликають зберігати спокій, уникати панічних настроїв.

Важливо довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Джерело: НЕК Укренерго

Фото: Depositphotos

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