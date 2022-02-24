Маріуполь та Щастя під контролем України – Генштаб

Місто Маріуполь (Донецька область) та місто Щастя (Луганська область) перебувають під контролем України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

– Силами наших військ повернено під повний контроль міст Маріуполь та Щастя, – заявили у Генштабі.

Також згідно з оперативною інформацією станом на 10.30, угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави.

– У Чернігівській області вдалося зупинити противника. Важкі бої тривають на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник зазнав втрат у живій силі та техніці, – додали у Генштабі ЗСУ.

Крім того, складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.

Серед втрат ворога у техніці: не менше шести літаків, двох вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки.