Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Маріуполь та Щастя під контролем України – Генштаб

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Маріуполь та Щастя під контролем України – Генштаб

Місто Маріуполь (Донецька область) та місто Щастя (Луганська область) перебувають під контролем України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

– Силами наших військ повернено під повний контроль міст Маріуполь та Щастя, – заявили у Генштабі.

Також згідно з оперативною інформацією станом на 10.30, угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави.

– У Чернігівській області вдалося зупинити противника. Важкі бої тривають на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник зазнав втрат у живій силі та техніці, – додали у Генштабі ЗСУ.

Крім того, складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.

Серед втрат ворога у техніці: не менше шести літаків, двох вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки.

Читайте
Росія напала на Україну: що відбувається зараз (онлайн)

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка