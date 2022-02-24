Українських операторів мобільного зв’язку закликали не від’єднувати абонентів у разі нестачі коштів на їхньому рахунку.

Зі зверненням виступили у Національному центрі оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Крім того, йдеться про забезпечення безперебійного доступу до мережі Інтернет.

У громадян має залишатися доступ за умови нестачі коштів чи навіть заборгованості.

– Зв’язок є надзвичайно важливим у тих умовах, у яких Україна перебуває зараз, – йдеться у повідомленні.

Водночас наразі оператори говорять про значне навантаження на мережі. Через це можливі перебої.

Громадян закликають здійснювати виклики, обмінюватися повідомленнями та перебувати у мережі лише за необхідності.

Якщо не виходить зателефонувати, варто обмінюватися СМС-повідомленнями.

Вранці 24 лютого в Україні запровадили воєнний стан через вторгнення Росії. Попри це, громадян закликають зберігати спокій та довіряти лише перевіреній інформації.

Джерело: Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України