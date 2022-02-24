Ми не здамося: у центрі Києва волонтери почали роздавати державні прапори України

У центрі Києва на Майдані Незалежності волонтери почали роздавати 10 тис. державних прапорів України. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Зараз кожен, у кого є вдома державний прапор, повинен вивісити його назовні, щоб показати окупантам, що ми не здаємось, – наголосив Геращенко.

Заступник міністра внутрішніх справ закликав жителів Києва, які не мають синьо-жовтого прапора, отримати його на Майдані Незалежності.

– Слава Україні! Ці прапори ми замовили одразу після попередження Байдена про вторгнення в Україну 16 лютого. Тоді вони не знадобились. Зараз – на часі, – переконаний він.

Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський закликав громадян допомагати українській армії та ставати донорами крові.

Уряд заявив про готовність знімати санкції з громадян, які готові захищати Україну зі зброєю від нападу російсько-окупаційних військ.