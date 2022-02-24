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На Херсонщині тривають бої з російським окупантом: ворог обстрілює з вертольотів

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
На Херсонщині тривають бої з російським окупантом: ворог обстрілює з вертольотів

У Херсонській області тривають бої з російськими окупантами. Нині напад загарбника відбивають у районі населених пунктів Копані та Іваново.

– Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони. В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником, – зазначили в Держприкордонслужбі.

Також у відомстві заявили, що в районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

– Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені. Попри це прикордонники ведуть бій з окупантом, – додали в ДПСУ.

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Фото: Військове телебачення України

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