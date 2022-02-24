У селі Антонівка (Херсонщина) через обстріли пошкоджено центральний розподільчий газопровід.

Як повідомили в Херсонській міській раді, щоб уникнути вибуху, Херсоноблгаз перекриє там газ до ранку.

Потім обласна влада буде намагатись усунути несправність.

– Вода, каналізація, електроенергія (крім частини Антонівки) працюють у штатному режимі, – йдеться у повідомленні.

У міській раді повідомили, що на прохання жителів Комишан, Зеленівки, Антонівки та МІСу – влада відключить зовнішнє освітлення.

Джерело: Херсонська міськрада