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На Херсонщині обстрілами пошкоджено газопровід, у селищах вимикають зовнішнє освітлення

Ілля Нежигай редактор стрічки
газопровід

У селі Антонівка (Херсонщина) через обстріли пошкоджено центральний розподільчий газопровід.

Як повідомили в Херсонській міській раді, щоб уникнути вибуху, Херсоноблгаз перекриє там газ до ранку.

Потім обласна влада буде намагатись усунути несправність.

– Вода, каналізація, електроенергія (крім частини Антонівки) працюють у штатному режимі, – йдеться у повідомленні.

У міській раді повідомили, що на прохання жителів Комишан, Зеленівки, Антонівки та МІСу – влада відключить зовнішнє освітлення.

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Джерело: Херсонська міськрада

Фото: Depositphotos

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