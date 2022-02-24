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Факти / Україна / Суспільство

Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ

Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
ігор клименко

Національна поліція України видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Такий наказ віддав голова Нацполіції України Ігор Клименко.

– Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави, – йдеться у повідомленні.

Зброю ветеранам видадуть, аби підсилити діяльність правоохоронних органів у забезпеченні правопорядку на території України.

Вранці стало відомо про початок вторгнення військ Росії на територію України. За даними МВС, ракети завдали ударів по центру військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Також ворог з артилерії обстрілює кордони.

В Україні запроваджено воєнний стан. Верховний головнокомандувач ЗСУ віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.

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