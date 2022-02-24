Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ

Національна поліція України видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Такий наказ віддав голова Нацполіції України Ігор Клименко.

– Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави, – йдеться у повідомленні.

Зброю ветеранам видадуть, аби підсилити діяльність правоохоронних органів у забезпеченні правопорядку на території України.

Увага!

Війська РФ вдерлись на нашу землю!

Наша відповідь-вбий окупанта!

Верховний Головнокомандувач віддав наказ завдати ворогу максимальних втрат.

ЗСУ виконують наказ і дають гідну відсіч ворогу.

Закликаємо всіх, хто може тримати зброю в руках-стати до лав тер оборони. pic.twitter.com/ySVVdfyeW4 — ЗСУ (@ArmedForcesUkr) February 24, 2022

Вранці стало відомо про початок вторгнення військ Росії на територію України. За даними МВС, ракети завдали ударів по центру військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Також ворог з артилерії обстрілює кордони.