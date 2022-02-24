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Факти / Україна / Суспільство

Робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку та стабілізувати ситуацію – Патрульна поліція

Юля Захарченко редакторка стрічки
патрульна поліція

Правоохоронці допомогають громадянам та всім службам, посилено охороняють вулиці міст України, забезпечують безпеку на в’їздах та виїздах з населених пунктів, роблять все можливе для стабілізації ситуації на дорогах.

Заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький закликав громадян за можливості допомогати іншим людям.

Він просить жителів України довіряти перевіреним джерелам інформації та про всяк випадок дізнатися розташування найближчих бомбосховищ або укриттів.

– Дізнайтесь, де є найближче бомбосховище або укриття. Якщо немає спеціальних, то будь-який глибокий підвал також буде краще, ніж нічого. Якщо чуєте сигнал тривоги, спускайтеся в укриття. Тримаємо стрій. Разом — ми сила. Ми вистоїмо, – наголосив він.

Якщо ви помітили підозрілих осіб або предмети на вулиці, повідомляйте про них поліції та на лінію 102. Звертайте особливу увагу на людей, що мають елементи червоного кольору на одязі.

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Джерело: Патрульна поліція

Фото: УНІАН

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