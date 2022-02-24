У разі запровадження режиму надзвичайної ситуації жителі Києва мають знати, що робити. Сирени та переривисті гудки сигнальних засобів сповістять про сигнал цивільної оборони Увага всім!, після якого громадяни мають увімкнути гучномовець, радіоприймач або телевізор.

Через них лунатиме повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій, в якому киянам нададуть додаткову інформацію та перелік подальших дій.

Першочергово варто взяти з собою необхідні речі, які можуть знадобитися у будь-яку мить, та дізнатися, де можна сховатися та куди звертатися під час небезпеки.

Які речі потрібні

Серед необхідних речей – документи, вода, їжа, ліки та гроші. Варто заздалегідь зібрати тривожну валізу з одягом, гігієнічними засобами, запальничкою, металевим посудом та іншими предметами.

Крім того, вам можуть знадобитися дублікати ключів від своєї домівки, ліхтарик та будь-які пристрої для зв’язку (наприклад, дешевий телефон з зарядним пристроєм).

Де сховатися від небезпеки

Варто знати, де неподалік розташовані підвальні або інші приміщення, які придатні для укриття у разі виникнення надзвичайної ситуації. Вони можуть бути у житлових будинках, школах, дитячих садочках, а також у метрополітені.

Варто впевнитися у тому, що укриття здатне захистити під час небезпеки. Загалом у Києві є понад 5 тис. подібних будівель, в яких можна сховатися у разі НС.

Бомбосховища у Києві

Для захисту можна використовувати будівлі подвійного призначення, в яких є підвальні приміщення. Наприклад, кав’ярні, переходи чи паркінги.

У Києві є щонайменше 514 бомбосховищ, 3,5 тис. цокольних приміщень, 400 підземних та 270 переходів, а також 47 підземних приміщень метрополітену.

Київська міська державна адміністрація розробила онлайн-карту, в якій можна переглянути актуальні місця для укриття від небезпеки.

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Куди звертатися у разі НС