Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці є вірогідність появи терористичних груп. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, ситуація у Києві складна, проте контрольована.

– У Києві ситуація контрольована, є вірогідність терористичних груп, які можуть бути (у Києві — Ред.). Зараз контролюються вулиці, — сказав Кличко.

Він нагадав, що без потреби не варто виходити на вулицю, а якщо вийшли, то необхідно мати при собі посвідчення особи.

Що стосується роботи інфраструктури Києва, то подача тепла, води та електроенергії зберігається. Проте втричі зменшили кількість громадського транспорту.

Віталій Кличко зазначив, що зараз за пришвидшеною процедурою проходить набір до територіальної оборони.

Фото: Віталій Кличко