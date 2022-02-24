У Києві зачинили червону гілку метро від станції Шулявська до Академмістечка

У Київському метрополітені зачинили червону гілку метро від станції Шулявська до Академмістечка з організаційних причин. Потяги курсують від станції Лісова до Шулявської.

У Київському метрополітені наголосили, що потяги працюють у режимі перевезень людей. Прохід на станції залишається вільним.

Шановні пасажири! З організаційних причин червона лінія курсує від станції “Лісова” до станції “Шулявська”. Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 24, 2022

За останніми даними, 24 лютого проїзд у комунальному громадському транспорті Києва безкоштовний. Громадяни можуть скористатися послугами Київського метрополітену без оплати за проїзд.

– Турнікети відкриті, прохід вільний. Поїзди їдуть кожну хвилину, – розповіли жителі Києва.

Водночас за громадським порядком стежить Національна поліція, збільшено кількість правоохоронців, проте натовпу в підземці немає.