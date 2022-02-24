Від сьогодні у Києві не працюють школи та садочки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Київська влада заявила, що у столиці зафіксована повітряна загроза і у разі ввімкнення сирен просить терміново сховатися в укриттях цивільного захисту.

Так, від сьогодні всі школи та садочки столиці не працюють.

Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці переходять на посилений режим роботи.

– Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення, – йдеться у повідомленні.

До того ж усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення Києва варто залишатися вдома та бути готовими пройти до укриття у разі увімкнення сирен.