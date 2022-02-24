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Факти / Україна / Суспільство

Українська армія відбила напад російських військових під Харковом – Геращенко

Юля Захарченко редакторка стрічки
українські військові

Збройні сили України відбили напад російсько-окупаційних військ на в’їзді до міста Харків. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Вранці 24 лютого у передмісті Харкова на Окружній дорозі розпочалися бойові дії через обстріли окупантів, українська армія знищила російську військову техніку.

Фото: Факти ICTV

Очевидці повідомили, що горіли танки Російської Федерації, яким завдали удар українські захисники. Крім того, бойовики вчинили артилерійські удари – у будинках вибито вікна та пошкоджено балкони.

Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський закликав громадян допомагати українській армії та ставати донорами крові.

Уряд заявив про готовність знімати санкції з громадян, які готові захищати Україну зі зброєю від нападу російсько-окупаційних військ.

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Фото: Depositphotos

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