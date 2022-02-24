Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ – Вінниця

Компанія Укрзалізниця готує додаткові рейси потягів, які прямуватимуть з Києва у бік західної області України. Поїзд Hyundai прямуватиме о 16.30 зі столиці до Вінниці.

Для безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону та прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки на станціях Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не плануються.

Водночас Укрзалізниця додає вагони до потяга №769 Київ-Кам’янець-Подільський. Квитки вже надійшли у продаж.

Також буде додано вечірній додатковий рейс Київ-Львів, проте скасований приміський електротяг Запоріжжя – Мелітополь.

В УЗ попросили стежити за офіційними повідомленнями на Telegram-каналі Укрзалізниці, на вокзалах та прибувати на посадку за 30 хвилин до графікового відправлення, зберігати спокій та продовжувати рух.