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Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ – Вінниця

Юля Захарченко редакторка стрічки
Укрзалізниця поїзд

Компанія Укрзалізниця готує додаткові рейси потягів, які прямуватимуть з Києва у бік західної області України. Поїзд Hyundai прямуватиме о 16.30 зі столиці до Вінниці.

Для безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону та прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки на станціях Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не плануються.

Водночас Укрзалізниця додає вагони до потяга №769 Київ-Кам’янець-Подільський. Квитки вже надійшли у продаж.

Також буде додано вечірній додатковий рейс Київ-Львів, проте скасований приміський електротяг Запоріжжя – Мелітополь.

В УЗ попросили стежити за офіційними повідомленнями на Telegram-каналі Укрзалізниці, на вокзалах та прибувати на посадку за 30 хвилин до графікового відправлення, зберігати спокій та продовжувати рух.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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