У ніч з 23 на 24 лютого 2022 року на українські інформаційні ресурси відбувалися кібератаки.

За інформацією Мінцифри, їх вдалося успішно відбити.

– Деякі веб-ресурси планово відключили, щоб захистити їх від атак, – йдеться у повідомленні профільного відомства.

Натомість портал та мобільний застосунок Дія продовжують працювати стабільно.

У міністерстві закликали громадяни зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Вранці 24 лютого мешканці низки міст України чули вибухи, їх пов’язують з агресивними діями РФ проти України.

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Президент України Володимир Зеленський оперативно повідомив про запровадження воєнного стану, це рішення 300 голосами підтримали депутати Верховної Ради України. Очільник країни пообіцяв щогодини інформувати громадян про стан в країні.

Українців закликають перебувати вдома та не піддаватися впливу панічних настроїв.

Джерело: Мінцифри

Фото: Мінцифри для Фактів ICTV