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Як розпізнати диверсанта: мер Львова звернувся до громадян

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Як розпізнати диверсанта: мер Львова звернувся до громадян

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до громадян з низкою важливих повідомлень, зокрема щодо того, як розпізнати диверсанта.

– Повідомлення від антитерористичного штабу. Люди у камуфляжній формі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою – одразу повідомляйте на 102. Будьте пильними та обережними! – заявив Садовий.

Зі свого боку, українська поліція просить громадян не виходити на вулицю у форменому чи тактичному одязі.

Якщо помітили людей у камуфляжній формі з червоними елементами – терміново телефонуйте 102.

– Особлива увага до людей, які мешкають поблизу об‘єктів критичної інфраструктури та аеропорту, та військових частин. Знайдіть найближче до вас укриття та будьте поруч зі своїми дітьми! – наголосив мер Львова.

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