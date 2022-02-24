Як розпізнати диверсанта: мер Львова звернувся до громадян

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до громадян з низкою важливих повідомлень, зокрема щодо того, як розпізнати диверсанта.

– Повідомлення від антитерористичного штабу. Люди у камуфляжній формі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою – одразу повідомляйте на 102. Будьте пильними та обережними! – заявив Садовий.

Зі свого боку, українська поліція просить громадян не виходити на вулицю у форменому чи тактичному одязі.

Якщо помітили людей у камуфляжній формі з червоними елементами – терміново телефонуйте 102.

– Особлива увага до людей, які мешкають поблизу об‘єктів критичної інфраструктури та аеропорту, та військових частин. Знайдіть найближче до вас укриття та будьте поруч зі своїми дітьми! – наголосив мер Львова.