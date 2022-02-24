Зберігайте спокій! Міністр оборони Резніков звернувся до українців

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців із закликом зберігати спокій та вірити в нашу армію.

– Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на Сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам, – зазначив міністр.

Він наголосив, що наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

– Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! – додав Резніков.