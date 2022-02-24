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Зберігайте спокій! Міністр оборони Резніков звернувся до українців

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Зберігайте спокій! Міністр оборони Резніков звернувся до українців

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців із закликом зберігати спокій та вірити в нашу армію.

– Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на Сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам, – зазначив міністр.

Він наголосив, що наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

– Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! – додав Резніков.

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