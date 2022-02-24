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Збили три гелікоптери: Нацгвардія дала бій російським окупантам у Гостомелі

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Збили три гелікоптери: Нацгвардія дала бій російським окупантам у Гостомелі

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України дала бій противнику у Гостомелі.

– Бригада швидкого реагування Національної гвардії України дала бій противнику у Гостомелі. Гвардійці збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. В той самий час працювала російська штурмова авіація, винищувачі та гелікоптери, – зазначили у прес-службі МВС.

Там додали, що бійцям Нацгвардії довелося завдати артилерійського удару по аеропорту, де якому висадився ворожий десант.

– Наразі Бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу, – заявили у МВС.

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