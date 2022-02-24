Прикордонники, Збройні сили України, інші сили безпеки і оборони продовжують захищати нашу державу від нападу російсько-окупаційних військ.

За даними Державної прикордонної служби, військові сили держави-агресора – Російської Федерації вчинили вторгнення на багатьох напрямках.

Бойовики почали обстрілювати підрозділи та пункти пропуску артилерією та авіацією, після чого відбувався рух військової техніки окупантів.

Зокрема, російська агресія зафіксована у межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, на острові Зміїний та у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

У Держприкордонслужбі зазначили, що підрозділи залежно від обставин ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють спільно з українськими воїнами.

Громадяни України можуть допомогти нашій армії. Нацбанк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський закликав ставати донорами крові для порятунку цивільних людей та військових.

В уряді пообіцяли знімати обмеження та санкції з громадян, які готові захищати Україну зі зброєю від нападу найманців Російської Федерації.