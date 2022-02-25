Бійці територіальної оборони Києва вже отримали 18 тис. автоматів – Резніков

У Києві вже 18 тис. автоматів разом з боєкомплектами роздали бійцям територіальної оборони.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжують роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня, – заявив Резніков.

Він додав, що кількість охочих долучитися до сил Територіальної оборони зростає.

– Кількість охочих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще, – заявив міністр.

Також він заявив, що ухвалив рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога.

– Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу, – наголосив міністр оборони.