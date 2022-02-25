Чернігів тримає оборону: знищено 20 одиниць ворожих танків

На Чернігівщині українські воїни знищили 20 одиниць ворожих танків.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

– Підрозділи Оперативного командування Північ знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині, – зазначили у пресслужбі.

Інформація щодо втрат серед живої сили загарбників уточнюється.

Також там розповіли, що підрозділ Півночі знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів.

– Втрати близько 10-15 одиниць техніки. Чернігів тримає оборону та знищує ворога! Вірте в ЗСУ та підтримуйте! – заявили у Сухопутних військах ЗС України.