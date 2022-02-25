Естонія планує відправити Україні партію протитанкових ракет Javelin та боєприпаси

Естонія має намір відправити Україні додаткову військову допомогу. За словами канцлера міністерства оборони Кусті Салма, йдеться про нову партію протитанкових ракет Javelin та зенітних боєприпасів.

– Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тис. упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів, – наголосив він на пресконференції.

Це буде друга партія протитанкових ракет для України. Естонія направила першу партію на початку лютого, ракети встигли доставили до масштабного збройного вторгнення Росії.

Естонія отримала Javelin від Сполучених Штатів Америки, частину ракет купила, решту отримала як військову допомогу.

Для постачання зброї третім країнам необхідно заручитися дозволом країни-власника цього виду зброї, США надали такий дозвіл Естонії.