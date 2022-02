Естонія планує відправити Україні партію протитанкових ракет Javelin та боєприпаси

Естонія має намір відправити Україні додаткову військову допомогу. За словами канцлера міністерства оборони Кусті Салма, йдеться про нову партію протитанкових ракет Javelin та зенітних боєприпасів.

#Estonia has just decided to additionally support #Ukraine with #Javelin anti-tank missile systems, medical equipment, personal protective gear and MRE food rations. Our assistance will be delivered to #Ukraine ASAP. #StandwithUkraine @oleksiireznikov @DefenceU @GeneralStaffUA pic.twitter.com/j9B9gq2bt1

— MoD Estonia (@MoD_Estonia) February 25, 2022