Кубраков: пошкоджену агресором інфраструктуру відновимо, а якщо ворог прорветься, то західні сусіди — наступні

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів розмову з державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом.

Про це повідомляє у Телеграм Міністерство інфраструктури України.

«На постійному контакті з нашими західними колегами — працюємо над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу. Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО», — зазначив очільник МІУ.

Усім західним колегам, за словами Кубракова, передається перелік потреб для ефективного та надійного спротиву окупантам. В першу чергу, мова про пальне, гуманітарну та військову допомогу.

Міністр також повідомив, що усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії, фіксуються. Всі дороги буде відновлено, а мости — відбудовано.

«Хочу нагадати всім, що якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди — наступні», — наголосив при цьому Олександр Кубраков.