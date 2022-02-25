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Кубраков: пошкоджену агресором інфраструктуру відновимо, а якщо ворог прорветься, то західні сусіди — наступні

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Кубраков: пошкоджену агресором інфраструктуру відновимо, а якщо ворог прорветься, то західні сусіди — наступні

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів розмову з державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом.

Про це повідомляє у Телеграм Міністерство інфраструктури України.

«На постійному контакті з нашими західними колегами — працюємо над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу. Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО», — зазначив очільник МІУ.

Усім західним колегам, за словами Кубракова, передається перелік потреб для ефективного та надійного спротиву окупантам. В першу чергу, мова про пальне, гуманітарну та військову допомогу.

Міністр також повідомив, що усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії, фіксуються. Всі дороги буде відновлено, а мости — відбудовано.

«Хочу нагадати всім, що якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди — наступні», — наголосив при цьому Олександр Кубраков.

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