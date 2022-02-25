За словами Станіслава Жаріна, прессекретаря офісу координатора Міністра спецслужб, у Польщі спостерігається величезний сплеск людей, які прибувають у країну з України, оскільки люди рятуються від російського вторгнення.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Жарін повідомив, що за останні 24 години на кордоні збільшився рух і через прикордонні переходи з України пройшло 29 тисяч людей.

Місцевому радіо Станіслав Жарін сказав, що близько половини тих, хто перетинає кордон, заявили, що тікають від війни.

– Цих людей мають вважати біженцями війни. Ці люди будуть прийняті в Польщі відповідно до всіх процедур, — сказав він.

За його словами, Польща сподівається, що масштаби українського опору та реакція миру будуть настільки значними і добре проведеними, що це допоможе зупинити Росію. Але якщо цього не станеться, то у Польщі розроблено механізми прийому тих, хто захоче тікати з України.

Раніше повідомлялося, що польський уряд на кордонах створює центри прийому тих, хто прибуває з України.

Нагадаємо, що Національний банк Польщі (Narodowy Bank Polski) ухвалив рішення позичити Україні до 4 млрд злотих (це майже $1 млрд).