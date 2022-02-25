Ще позавчора ми всі не могли подумати, що ночуватимемо в бомбосховищах. У метро, ​​у холодних підземних парковках, у школах… Разом зі сторонніми людьми, із сусідами на ніч, забувши про карантин, дистанцію та коронавірус.

Дорослі розгублено переглядають стрічки новин та обговорюють варіанти евакуації, а маленькі діти – галасують і голосно сміються. Вони поки що не усвідомлюють небезпеки, для них це чергова пригода.

Увечері 23 лютого більшість українців, зокрема жителів Києва, сказали б: “Цілком можливо, але ні”. Вранці 24-го частина почала залишати великі міста, їдучи в села, в західні області або куди завгодно, втрачаючи нервові клітини в нескінченних заторах. Інші в шоці залишилися вдома: хтось вийшов на роботу, хтось побіг у магазин за продуктами. Водночас не полишала думка – де проводити наступну ніч.

Із настанням темряви люди почали збиратися у місцях, які тепер стали бомбосховищами. Я теж пішла вивчати околиці.

Найпопулярніше – метро. Гамірно, багатолюдно, багато поліції. Начебто безпечно. Більшість, хоч як дивно, люди похилого віку.

– А куди ще йти, як не в метро? Я навіть не знаю про інші місця. Незручно, не поспиш, а що робити – жити хочеться, – каже літня киянка.

Інші вирішили переночувати в одній із підземних парковок. Холодно, вогко. Сісти неможливо, а про сон навіть не йдеться.

– Одягайтеся тепліше і приходьте. Тут місця багато, але жодних зручностей, – ввічливо запрошує охоронець.

Тут здебільшого збирається молодь. З рюкзаками, з величезними валізами, а хтось без нічого – з випивкою.

– Я звідси не вийду найближчим часом і вам не раджу. Страшно, – каже харків’янка. Їхати їй нікуди, тож залишилася у Києві та ночує тут.

У підвалах шкіл збираються матусі із дітьми різного віку, сім’ї. Батьки намагаються вгамувати дітей, жінки – домашніх улюбленців. Дорослі розкладають коремати, встановлюють візочки.

– Мамо, а ми тут ночуватимемо? Я не хочу, давай підемо додому, – плаче хлопчик років п’яти. На що мама лише спокійно відповідає, що додому не можна, там небезпечно.

”Не поспиш, а що робити – жити хочеться”. Як українці виживають у бомбосховищах / 4 фотографии

Одна сім’я таки зважилася піти додому, але за 10 хвилин повернулася.

– Ми будемо тут. Кажуть, там вибухи, – панікують батьки. А зараз повідомляють про операцію в Гостомелі.

Ближче до 22.00 всі укладаються спати. Дається це насилу, адже діти постійно ниють та скаржаться, коти в переносних кошиках нявкають.

Тут одна з матусь почала співати для своєї дочки колискову. Я й не думала, що мене в 27 років звичайні “баю-баюшки-баю” не дратуватимуть, а заспокоюватимуть. Через годину ми всі заснули. Ні, не заснули, а заспокоїлися. Нормально спати за таких умов неможливо. Я теж влаштувалась на лавці під вішалкою для верхнього одягу.

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О 2.00 прокинулася від того, що просто не вистачало повітря. Піднялася нагору. Якийсь чоловік: “Я вас надвір не випущу. Там небезпечно”. “А я не піду”, – відповідаю. І починаю глибоко вдихати та видихати свіже повітря.

Через 30 хвилин я повернулася на своє місце, переглянула останні новини та заснула. Але не надовго.

Баааах! Одразу кілька дітей починають голосно плакати, собаки верещать, дорослі хапаються за телефони. На годиннику 4.20. Що й де спалахнуло – невідомо, але спати вже ніхто не міг.

Через 10 хвилин з’явилася інформація, що частина збитої ворожої техніки впала на будинок на Кошиця, 7А (Київ). А це лише за 2 км від нас!

Ближче до ранку всі були не просто розбиті, а морально вбиті. Агресор, який говорив про “безпеку” мирного населення, напевно, до кінця не розуміє, що за таких умов вона не гарантована нікому.

Вранці я повернулася додому, але на 15 хвилин. У Києві знову повітряна тривога. Тут уже тата приносять дітям свіжий сніданок, приготований удома або куплений у магазинах.

– Тату, ти був дома? А як там кішка? Коли ми підемо додому? – Запитує дівчинки років трьох.

Кішка добре, поїла. І ти їж, ось печиво та молочко. Додому поки що не можна, найближчим часом це – наш дім.

Насправді кішка вже добу відмовляється приймати їжу. У тварин, як і в людей, жахливий стрес, зробив висновок тато у розмові з мамою.