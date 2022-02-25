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Під Одесою російський корабель підбив бункерувальник під прапором Молдови – головнокомандувач ЗСУ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Одесою російський корабель підбив бункерувальник під прапором Молдови – головнокомандувач ЗСУ

В Одеській області неподалік від порту Південний бункерувальник Millenium Spirit, який прямував під прапором Молдови, був підбитий кораблем російсько-окупаційних військ.

– Бункерувальник Millenium Spirit, прапор Молдова, за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв’язку з судном немає, – повідомив головнокомандувач Збройних сил України у Facebook.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Водночас на в’їзді до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя відбулися важкі бої, повідомив президент. Українські військові захищають місцевих жителів від російських бойовиків, які вторглися на територію країни вранці 24 лютого.

У штабі Операції об’єднаних сил наголосили, що ситуація у державі залишається складною, проте Збройні сили України чинять сильний спротив найманцям Російської Федерації.

Весь світ засуджує російську агресію та закликає очільника Кремля Володимира Путіна до миру. Люди багатьох країн вийшли на протести з синьо-жовтими прапорами, щоб висловити підтримку Україні.

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Під Одесою російський корабель підбив бункерувальник під прапором Молдови - головнокомандувач ЗСУ

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