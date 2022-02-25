Кількість жертв серед російських окупантів зростає. Нині понад тисяча ворогів полягла на українській землі.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

– Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає понад одну тисячу, – зазначили у пресслужбі.

Також у пресслужбі Сухопутних військ ЗС України додали, що Росії жодного разу не зазнавала таких втрат у бойових діях.

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– Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала, – йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові нагадали російським матерям, що вони відправляють своїх дітей на вірну смерть.

– Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта, – заявили у Сухопутних військах ЗС України.