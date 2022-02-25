Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Російські війська зосередилися на окупації Києва, але українська армія відбила атаку – Маляр

Юля Захарченко редакторка стрічки
українські військові

Російсько-окупаційні війська намагаються прорватися до Києва вже два дні, проте Збройні сили України тримають оборону. Українська армія відбила атаку ворога, зробивши реалізацію наступної цілі для нього неможливою.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що за дві доби проведення бойових дій частини та підрозділи Збройних Сил України декілька разів змусили противника змінити свої стратегічні цілі.

– Намагаючись взяти в оточення угрупування об’єднаних сил, противник швидко втратив ініціативу на півночі від Харкова та був зупинений у своєму просуванні на півдні у Херсонській області. Обстановка, яка не дала змогу ворогу розвивати наступ в намічених напрямках, змусила його вносити корективи у свої плани, – зазначила Маляр.

Вона розповіла, що ворог направив основні зусилля на інший напрям та зосередився на Києві, однак йому не вдалося здійснити заплановану ініціативу, тому він не зміг реалізувати нову збройну атаку на території України.

Маляр припустила, що в черговий раз російсько-окупаційні війська спробують реалізувати агресивні плани, шукаючи інші способи їхньої реалізації або змінюючи цілі для вторгнення.

Збройні Сили України продовжують бойові дії, завдають втрат російським бойовиками, змушуючи країну-агресора відмовлятися від своїх намірів.

Читайте
Мешканців багатоповерхівок у Києві просять перевірити наявність міток на дахах - КМДА

Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка