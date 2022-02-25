Російські війська зосередилися на окупації Києва, але українська армія відбила атаку – Маляр

Російсько-окупаційні війська намагаються прорватися до Києва вже два дні, проте Збройні сили України тримають оборону. Українська армія відбила атаку ворога, зробивши реалізацію наступної цілі для нього неможливою.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що за дві доби проведення бойових дій частини та підрозділи Збройних Сил України декілька разів змусили противника змінити свої стратегічні цілі.

– Намагаючись взяти в оточення угрупування об’єднаних сил, противник швидко втратив ініціативу на півночі від Харкова та був зупинений у своєму просуванні на півдні у Херсонській області. Обстановка, яка не дала змогу ворогу розвивати наступ в намічених напрямках, змусила його вносити корективи у свої плани, – зазначила Маляр.

Вона розповіла, що ворог направив основні зусилля на інший напрям та зосередився на Києві, однак йому не вдалося здійснити заплановану ініціативу, тому він не зміг реалізувати нову збройну атаку на території України.

Маляр припустила, що в черговий раз російсько-окупаційні війська спробують реалізувати агресивні плани, шукаючи інші способи їхньої реалізації або змінюючи цілі для вторгнення.

Збройні Сили України продовжують бойові дії, завдають втрат російським бойовиками, змушуючи країну-агресора відмовлятися від своїх намірів.