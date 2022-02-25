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Росіяни рятуються втечею. ЗСУ дали бій окупантам біля Біловодська

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ЗСУ

Українські військові в районі Біловодська Старобільського району Луганської області дали бій російським окупантам.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

– Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом, – ідеться у повідомленні.

Водночас росіяни зазнали значних втрат.

Російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.

24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. Вибухи лунали біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва. Уже другу добу українські військові дають відсіч агресору. Росіяни несуть втрати.

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Громадян України закликають зберігати спокій, довіряти лише перевіреній інформації та не знімати українську військову техніку. Це допомагає ворогу.

У разі повітряної тривоги негайно вирушати до сховища.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Depositphotos

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