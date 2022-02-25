Українські військові в районі Біловодська Старобільського району Луганської області дали бій російським окупантам.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України.
– Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом, – ідеться у повідомленні.
Водночас росіяни зазнали значних втрат.
Російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.
24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. Вибухи лунали біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва. Уже другу добу українські військові дають відсіч агресору. Росіяни несуть втрати.
Громадян України закликають зберігати спокій, довіряти лише перевіреній інформації та не знімати українську військову техніку. Це допомагає ворогу.
У разі повітряної тривоги негайно вирушати до сховища.
Джерело: Сухопутні війська ЗС України