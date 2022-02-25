Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста і розказав про ситуацію, що сталася.

– У зв’язку з обстрілами громадський транспорт працює у скороченому режимі, – сказав очільник міста. – З метою забезпечення безпеки я скоротив кількість транспорту. Прошу вас спуститися на станції метрополітену, у підвальні приміщення, що готові для цього, та бомбосховища.

Керівник міської адміністрації доповів, що було розбито дві станції теплопостачання. Але одна уже відновлена, іншу переключать, і більше ніж 70 будинків уже сьогодні будуть з теплом.

Щодо забезпечення продовольством. Супермаркети будуть працювати попри складність із касирами. Ці люди в основному мешкають в області, і наразі не можуть дістатися роботи.

Власники хлібопекарень запевнили, що сьогодні уже є всі компоненти для виготовлення хліба, і його вже сьогодні почнуть випікати та доставляти у магазини.

– Героїчними зусиллями компанії Тріолан відновлена мережа інтернету, – повідомив Терехов. – Вивіз сміття проводиться, і після обстрілів він знову буде поновлений.

Мер запевнив харків’ян, що життєдіяльність міста забезпечена та перебуває під його жорстким контролем.

Джерело: Харківска міськрада