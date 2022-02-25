При сигналі Повітряна тривога наземні станції Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська, Лісова не працюватимуть.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, вищезазначені станції не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.

– Закликаємо переміститися в інші укриття або у підземні станції, – йдеться у повідомленні.

Крім того, деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.

Раніше повідомлялося, що 24 лютого проїзд у комунальному громадському транспорті Києва безкоштовний. Також у метро можна їздити без оплати за проїзд.

Пізніше стало відомо, що зачинили червону гілку метро від станції Шулявська до Академмістечка з організаційних причин. Потяги курсують від станції Лісова до Шулявської.