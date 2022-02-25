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У Києві під час повітряної тривоги не працюватимуть шість наземних станцій метро

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Метро Києва

При сигналі Повітряна тривога наземні станції Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська, Лісова не працюватимуть.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, вищезазначені станції не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.

– Закликаємо переміститися в інші укриття або у підземні станції, – йдеться у повідомленні.

Крім того, деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.

Раніше повідомлялося, що 24 лютого проїзд у комунальному громадському транспорті Києва безкоштовний. Також у метро можна їздити без оплати за проїзд.

Пізніше стало відомо, що зачинили червону гілку метро від станції Шулявська до Академмістечка з організаційних причин. Потяги курсують від станції Лісова до Шулявської.

Джерело: КМДА

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