У Києві виявили фейковий підрозділ територіальної оборони – МВС України

Російські найманці проникли на територію столиці. У Києві правоохоронці виявили фейковий підрозділ територіальної оборони.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, Національна гвардія знешкодила диверсійну групу противника на території Києва.

Всіх учасників-найманців Російської Федерації затримали правоохоронці. Влада закликає українців бути обережними та сильними.

У МВС зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують знищувати прикордонну інфраструктуру ракетними обстрілами.

Російські ракети завдали декілька ударів з моря по об’єктах Державної прикордонної служби України, розташовані на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях.

Пошкоджені декілька постів технічного спостереження, додали у МВС України. Вранці 25 лютого ворог завдав удар прикордонному підрозділу Приморський Посад у Запорізькій області.