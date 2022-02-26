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У Києві виявили фейковий підрозділ територіальної оборони – МВС України

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Києві виявили фейковий підрозділ територіальної оборони – МВС України

Російські найманці проникли на територію столиці. У Києві правоохоронці виявили фейковий підрозділ територіальної оборони.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, Національна гвардія знешкодила диверсійну групу противника на території Києва.

Всіх учасників-найманців Російської Федерації затримали правоохоронці. Влада закликає українців бути обережними та сильними.

У МВС зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують знищувати прикордонну інфраструктуру ракетними обстрілами.

Російські ракети завдали декілька ударів з моря по об’єктах Державної прикордонної служби України, розташовані на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях.

Пошкоджені декілька постів технічного спостереження, додали у МВС України. Вранці 25 лютого ворог завдав удар прикордонному підрозділу Приморський Посад у Запорізькій області.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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