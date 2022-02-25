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Факти / Україна / Суспільство

Українців закликають блокувати російську техніку на вулицях

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Танки

Територіальна оборона Збройних сил України закликає блокувати російську техніку на вулицях ваших міст.

Якщо ви побачили техніку країни-агресора на своїй землі – блокуйте її пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів.

– Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі, – йдеться в заяві Міністерства оборони України.

Також закликають, щоб громадяни не наближались до місць, де ведуть бої українські військові проти російських, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу.

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Раніше ми писали, що Україна може отримати додаткову сучасну зброю від партнерів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Політик зазначив, що весь цей час спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, які надають нам постійну підтримку.

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