Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Український матрос ціною власного життя підірвав Генічеський міст, щоб зупинити ворога

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Український матрос ціною власного життя підірвав Генічеський міст, щоб зупинити ворога

Українські військові на Кримському перешийку намагалися зупинити пересування російських танків, тому вирішили підірвати Генічеський автомобільний міст.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, виконати це завдання зголосився інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. Він замінував міст, проте відійти звідти він не встиг.

– За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що командування морської піхоти буде клопотати про присвоєння матросу Віталію Скакуну державної нагороди.

Раніше в ДПСУ повідомляли, що з території тимчасово окупованого Криму зафіксовано рух російської військової техніки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам, які прийшли з війною до України.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка