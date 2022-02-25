Українські військові на Кримському перешийку намагалися зупинити пересування російських танків, тому вирішили підірвати Генічеський автомобільний міст.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, виконати це завдання зголосився інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. Він замінував міст, проте відійти звідти він не встиг.

– За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що командування морської піхоти буде клопотати про присвоєння матросу Віталію Скакуну державної нагороди.

Раніше в ДПСУ повідомляли, що з території тимчасово окупованого Криму зафіксовано рух російської військової техніки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам, які прийшли з війною до України.

Фото: Генштаб ЗСУ