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Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва до західних регіонів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва до західних регіонів

Компанія Укрзалізниця призначила низку евакуаційних рейсів з Києва у бік західних областей України. Потяги прямують з вокзалу Київ-Пасажирський.

Потяги з Києва

  • 095 Київ – Рахів о 19.48 (посадку подовжено);
  • 029 Київ – Ужгород о 20.05 (посадку подовжено);
  • 049 Київ – Трускавець о 20.12 (додано ще п’ять вагонів);
  • 057 Київ – Ворохта о 20.21;
  • 097 Київ – Ковель 21.22;
  • 007 Київ – Чернівці о 22.22;
  • 091 Київ – Львів о 22.37.

Низка електричок здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.

– Під час посадки просимо дотримуватись порядку, а під час поїздки – не розголошувати своє місцеперебування. Не дивуйтеся аварійному освітленню у салонах – чим менше поїзд схожий на гірлянду, то безпечніша мандрівка, – наголосили в УЗ.

В Укрзалізниці попередили про можливі затримки подачі потягів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тис. людей до кінця доби.

Посадку на рейси здійснюють у порядку живої черги, перевагу традиційно надають дітям, жінкам та маломобільним особам.

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Фото: Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця

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