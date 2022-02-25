Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва до західних регіонів

Компанія Укрзалізниця призначила низку евакуаційних рейсів з Києва у бік західних областей України. Потяги прямують з вокзалу Київ-Пасажирський.

Потяги з Києва

095 Київ – Рахів о 19.48 (посадку подовжено);

029 Київ – Ужгород о 20.05 (посадку подовжено);

049 Київ – Трускавець о 20.12 (додано ще п’ять вагонів);

057 Київ – Ворохта о 20.21;

097 Київ – Ковель 21.22;

007 Київ – Чернівці о 22.22;

091 Київ – Львів о 22.37.

Низка електричок здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.

– Під час посадки просимо дотримуватись порядку, а під час поїздки – не розголошувати своє місцеперебування. Не дивуйтеся аварійному освітленню у салонах – чим менше поїзд схожий на гірлянду, то безпечніша мандрівка, – наголосили в УЗ.

В Укрзалізниці попередили про можливі затримки подачі потягів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тис. людей до кінця доби.

Посадку на рейси здійснюють у порядку живої черги, перевагу традиційно надають дітям, жінкам та маломобільним особам.

Фото: Укрзалізниця