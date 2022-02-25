Укрзалізниця скасовує низку приміських поїздів по всій країні – перелік напрямків

АТ Укрзалізниця скасовує низку приміських поїздів по всій країні через небезпеку, яку створює вторгнення РФ в Україну.

Скасовано приміські поїзди Київського регіону, що курсують із Києва в напрямку Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина та між цими пунктами.

Крім того, електропоїзди, які курсують зазвичай до Бучі зі Святошина та Борщагівки, продовжать курсувати, проте лише до Ірпеня.

Також будуть скасовані поїзди, які курсували за маршрутом Миколаїв – Херсон, Херсон – Вадим та Христинівка – Умань.

Скасовані напрямки у центральному регіоні: поїзди Запоріжжя – Новоолексіївка та Мелітополь – Запоріжжя; у львівському регіоні скасовуються електропоїзди сполученням Львів – Лавочне – Чоп з 25 лютого та назад із 26 лютого.

Крім того, скасовано електропоїзди Харків – Козача Лопань, Мерчик – Тростянець-Смородине та Тростянець – Смородине – Люботин.

Скасовані рейси на Сході: поїзди за маршрутами Харків – Бахмут, Харків – Лозова – Краматорськ та Харків – Слов’янськ. Поїзди Маріуполь – Південнодонбаська курсуватимуть лише до Волновахи, поїзди з Лимана, Ізюма та Святогірська курсуватимуть лише до Фенольної замість станції Скотувате. Поїзди Лантратівка – Кіндрашівська-Нова обмежуються до станції Новий Айдар.