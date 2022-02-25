Українців вчергове закликали не довіряти фейкам та недостовірним джерелам. Про це під час брифінгу ще раз наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

— Ключовим фейком є те, що начебто ЗСУ якимось чином відступає, програє, здається. Всього цього немає. Хлопці демонструють просто фантастичний героїзм.

Подоляк розповів детальніше про економічну складову, зокрема приватні банки закриті, але працює державний банківський сектор. Він зазначив, що закриваються лише відділення у тих містах, де є бойові зіткнення.

Щодо мобільного зв’язку, енергетики та води – все працює у штатному режимі.

— Всі ремонтні бригади, якщо є формальні поломки – вони виїжджають і працюють.

Транспорт: основні магістралі працюють у штатному режимі. Водночас Подоляк зазначив, що на дорогах спостерігаються затори через панічні настрої громадян. Щодо авіасполучення – небо закрите, а більшість рейсів Укрзалізниці курсують згідно з розкладом.

Наявність пального є проблемою через ліміти та черги на заправках. Щодо товарів загального вжитку, то вони є у загальному обсягу. Їх будуть довозити штатно, принаймні у міста, де бойові дії не відбуваються.

Основні дистриб’ютори гілок аптечних мереж не працюють, але аптечні пункти – відкриті.

Також Подоляк наголосив, що всі критичні інфраструктури в галузі енергетики взяті під підвищену охорону і все працює під наглядом держави.

— Тобто, наразі ми маємо абсолютно керовану ситуацію у країні. Це – головне.

Подоляк додав, що нині вже відомий головний сценарій “спецоперації” РФ.

— Зайти в Київ і знищити керівництво України, знищити особисто президента України Володимира Зеленського. Тому йде такий шалений тиск на Київ. Тому президент залишається у Києві, щоб показати, що таке стійкість українського народу.

Раніше повідомлялося, що при сигналі Повітряна тривога не працюватимуть наземні станції Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська, Лісова. Оскільки вищезазначені станції не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.