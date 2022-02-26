Виїжджають діти та жінки: на КПП прикордонники перевозять українців до Польщі

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати наступальну операцію проти України. Наші прикордонники та митники допомагають жінкам з дітьми перетинати державний кордон до Польщі.

За даними Міністерства внутрішніх справ, зокрема, у міжнародному пункті пропуску Рава-Руська прикордонники Львівського загону з працівниками митниці допомагають громадянам, які виїжджають до Польщі задля захисту.

Для забезпечення більш комфортних умов організовано додаткові автобуси, якими жінок та дітей перевозять через державний кордон України.

У МВС наголосили, що прикордонники намагаються робити все, щоб прискорити оформлення громадян на виїзд з України.

Попри всі зусилля, через зростання пасажиропотоку на території західного кордону України збільшуються черги. У кожному пункті пропуску на оформлення на кордоні з Польщею очікували по 900-2,5 тис. автомобілів.

Станом на вечір 25 лютого, на кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом близько 270 транспортних засобів.

Перетину кордону з Угорщиною у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 машин, а на виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску перебували понад 1,1 тис. легкових авто.