25 лютого 2022 року кияни продовжують ховатися від можливої небезпеки з повітря на станціях Київського метрополітену.

Вони перебувають там з маленькими дітьми, з домашніми улюбленцями.

Людей забагато, тісно, проте це краще, ніж переживати за своє життя, перебуваючи вдома.

Крім станцій метро, громадяни родинами перебувають в інших сховищах.

Люди планують тут і ночувати найближчу ніч.

Усі постійно переглядають новини та стежать за актуальною ситуацією.

24 лютого 2022 року російські військові напали на Україну з різних напрямків. В Україні оперативно було оголошено воєнний стан, українські військові почали давати відсіч агресору. Наразі тривають бої.

Водночас існує небезпека і з повітря. Через це громадян у разі повітряної тривоги чи звуку сирен закликають негайно бігти до підземних бомбосховищ.