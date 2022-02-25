25 лютого 2022 року кияни продовжують ховатися від можливої небезпеки з повітря на станціях Київського метрополітену.
Вони перебувають там з маленькими дітьми, з домашніми улюбленцями.
Людей забагато, тісно, проте це краще, ніж переживати за своє життя, перебуваючи вдома.
Крім станцій метро, громадяни родинами перебувають в інших сховищах.
Люди планують тут і ночувати найближчу ніч.
Усі постійно переглядають новини та стежать за актуальною ситуацією.
24 лютого 2022 року російські військові напали на Україну з різних напрямків. В Україні оперативно було оголошено воєнний стан, українські військові почали давати відсіч агресору. Наразі тривають бої.
Водночас існує небезпека і з повітря. Через це громадян у разі повітряної тривоги чи звуку сирен закликають негайно бігти до підземних бомбосховищ.