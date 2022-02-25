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Факти / Україна / Суспільство

Із дітьми та собаками. Кияни родинами ховаються в метро Києва

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
метро кпі

25 лютого 2022 року кияни продовжують ховатися від можливої небезпеки з повітря на станціях Київського метрополітену.

Вони перебувають там з маленькими дітьми, з домашніми улюбленцями.

Людей забагато, тісно, проте це краще, ніж переживати за своє життя, перебуваючи вдома.

Крім станцій метро, громадяни родинами перебувають в інших сховищах.

Люди планують тут і ночувати найближчу ніч.

Усі постійно переглядають новини та стежать за актуальною ситуацією.

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Водночас існує небезпека і з повітря. Через це громадян у разі повітряної тривоги чи звуку сирен закликають негайно бігти до підземних бомбосховищ.

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