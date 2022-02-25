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Факти / Україна / Суспільство

Захищати Україну: жителі Києва відгукнулися на заклик до зброї

Юля Захарченко редакторка стрічки
жінка-військова

Російсько-окупаційні війська мають намір прорватися до Києва, щоб захопити уряд та владу. Жителі столиці взяли у руки зброю, щоб захищати нашу державу від загарбників.

Українці готові стати на оборону нашої країни, до якої вторглися бойовики Російської Федерації. Окупанти продовжують вести активні бойові дії та здійснюють обстріли військових і цивільних об’єктів.

У Міністерстві оборони України зазначили, що жителі Києва взяли у руки зброю та готові чинити супротив російським військам, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

КМДА попередила киян про спеціальні нічні мітки, які залишає ворог на дахах багатоповерхівок та в інших місцях на території всієї України.

Українців просять фіксувати позначки, присипати їх землею чи брудом, замальовувати мітки, а також заливати смолою.

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Джерело: Міноборони

Фото: УНІАН

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