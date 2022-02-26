Азербайджанські АЗС Socar безкоштовно надаватимуть пальне для машин швидкої та ДСНС

Азербайджанські автозаправні станції Socar безкоштовно надаватимуть пальне для карет швидкої медичної допомоги та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі держава чекає від Азербайджану літак з медикаментами.

За результатами моєї розмови з @azpresident усім заправкам @SOCARofficial в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

– За результатами моєї розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, всім заправкам Socar в Україні доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами, – повідомив глава держави.

За останніми даними, завершується третій день війни в Україні, яку спровокували російсько-окупаційні війська.

Бойовики вдерлися на територію держави вранці 24 лютого, застосувавши збройну агресію проти мирних жителів та українських захисників.