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Азербайджанські АЗС Socar безкоштовно надаватимуть пальне для машин швидкої та ДСНС

Юля Захарченко редакторка стрічки
бензин паливо

Азербайджанські автозаправні станції Socar безкоштовно надаватимуть пальне для карет швидкої медичної допомоги та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі держава чекає від Азербайджану літак з медикаментами.

– За результатами моєї розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, всім заправкам Socar в Україні доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами, – повідомив глава держави.

За останніми даними, завершується третій день війни в Україні, яку спровокували російсько-окупаційні війська.

Бойовики вдерлися на територію держави вранці 24 лютого, застосувавши збройну агресію проти мирних жителів та українських захисників.

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Фото: Pixabay

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