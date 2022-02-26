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У Бродах працює українська авіація, російський десант не висаджувався

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
У Бродах працює українська авіація, російський десант не висаджувався

У Львівській області біля міста Броди не висаджувався російський десант. Там працює українська авіація.

Про це повідомили в СБУ Львівської області.

– Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди – це не відповідає дійсності!
Просимо мешканців зберігати спокій ! Повідомляємо – працювала українська авіація. Захистимо Україну разом! – заявив в СБУ.

Нагадаємо, раніше мер міста Львів Андрій Садовий опублікував заяву про висадку російського десанту.

– В районі Бродів о 9 ранку на трьох вертольотах висадився російський десант. Близько 60 людей, – зазначив мер Львову Андрій Садовий.

Проте саме ця інформація виявилася фейковою.

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Фото: Depositphotos

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