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Менше ніж за добу! Українці перерахували 200 млн грн з єПідтримки на потреби армії

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Менше ніж за добу! Українці перерахували 200 млн грн з єПідтримки на потреби армії

Українці менше ніж за добу перерахували 200 млн грн з єПідтримки на потреби нашої армії.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

– 200 млн грн з єПідтримки українці перерахували на потреби нашої армії. Менше ніж за добу! Ви неймовірні! – зазначив міністр.

25 лютого Федоров повідомив, що гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії.

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Переказ коштів можливий через Portmone. Переказати можна як всю 1 тис., так і залишок.

– Очікуємо, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом. Скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є зелений Covid-сертифікат у застосунку Дія. Допоможемо українським військовим та захистимо країну від ворога разом! – зазначив Федоров.

 

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