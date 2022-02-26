Менше ніж за добу! Українці перерахували 200 млн грн з єПідтримки на потреби армії

Українці менше ніж за добу перерахували 200 млн грн з єПідтримки на потреби нашої армії.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
– 200 млн грн з єПідтримки українці перерахували на потреби нашої армії. Менше ніж за добу! Ви неймовірні! – зазначив міністр.
25 лютого Федоров повідомив, що гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії.
Переказ коштів можливий через Portmone. Переказати можна як всю 1 тис., так і залишок.
– Очікуємо, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом. Скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є зелений Covid-сертифікат у застосунку Дія. Допоможемо українським військовим та захистимо країну від ворога разом! – зазначив Федоров.