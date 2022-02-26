Мобільний зв’язок та інтернет не вимикатимуть – Держспецзв’язку

В Україні не вимикатимуть мобільний зв’язок та доступ до мережі інтернет.

Про це заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

– Мережі мобільних операторів працюють стабільно, можливі перебої пов’язані із перенавантаженням цих мереж, – йдеться у повідомленні.

Водночас у місцях, де відбуваються бойові дії, можливі пошкодження телекомунікацій. Вони будуть відновлені, щойно буде можливість.

Наразі про них повідомлення немає.

Держспецзв’язку закликає громадян довіряти лише перевіреній інформації, не черпати фейки з проросійських каналів та не поширювати їх серед інших громадян.

Важливо зберігати спокій, залишатися вдома чи в бомбосховищах.

24 лютого Росія напала на Україну. Українська армія почала чинити опір. З того часу за різними напрямками тривають протистояння, зокрема і в Києві.

Джерело: Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України