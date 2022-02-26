Перша леді України Олена Зеленська закликала українців об’єднуватися, щоб допомогати одне одному у складний для України час.

Про це вона написала у соціальних мережах. Зеленська розповіла, що цієї ночі, 26 лютого, у київському бомбосховищі народилася дитина. Вона наголосила, що це мало відбутися в зовсім інших умовах, під мирним небом. Саме його повинні бачити діти.

– Головне, що попри війну на наших вулицях біля неї та мами були лікарі й небайдужі люди. Її захистять і захищають. Бо ви – неймовірні, дорогі співвітчизники! – зазначила перша леді.

Вона каже, що за ці дві доби українці стали армією. У метро, бомбосховищах, із дітьми та домашніми улюбленцями – вони роблять свою справу, встигають дбати про інших.

– Об’єднуєтесь у соцмережах для охорони будинків та допомоги самотнім сусідам. Пропонуєте своє житло тим, кому потрібен прихисток. Готуєте їжу бійцям тероборони й самі записуєтеся до неї. Здаєте кров для бійців і постраждалих. Повідомляєте про пересування ворожої техніки, – наголосила вона.

Зеленська також закликала українців допомагати ЗСУ, які б’ються на всіх фронтах. Вже добу як на допомогу армії можна витратити гроші єПідтримки (це можна зробити в у додатку Дія).

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Вона запевнила, що діти, які народилися в бомбосховищах, житимуть у мирній країні, яка відстояла себе.

Загалом у Херсоні, Києві та Коломиї на Івано-Франківщині під час повітряної тривоги народилося кілька дітей. 25 лютого в Херсоні під обстрілами, в одному з пологових будинків, облаштованому в бомбосховищі, народилися два хлопчики.

У МОЗ зазначили, що жодна лікарня не закрилася, всі працюють і надають медичну допомогу. Ніхто не злякався і всі мужньо дивилися в очі ворогові.

Джерело: Олена Зеленська

Фото: Офіс президента