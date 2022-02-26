В Міністерстві оборони України ввечері 26 лютого відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Антон Геращенко у соціальних мережах. Лінія називатиметься Повернися живим з України!

– Якщо Ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишати для вашого чоловіка, сина коротку звістку. Трохи пізніше буде офіційна заява Міністерства Оборони України з цього питання, – зазначив він.

За словами Геращенка, на цій гарячій лінії родичі російських військовослужбовців зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України.

Збройні сили України продовжують брати в полон російських найманців. Кількість бранців уже йде на десятки. Також затримують тих, хто допомагає ворогу.

Полонені російські окупанти вже телефонують батькам і просять про допомогу.

Джерело: Антон Геращенко