РФ імітувала повітряний бій над Чорнобилем – Координаційний штаб

Війська РФ влаштували імітацію повітряного бою над Чорнобильською зоною. Натомість у Координаційному штабі Зони Відчуження наголосили, що Україна не веде там бойових дій.

— Прямо зараз над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою. Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об’єктами.

В Чорнобилі немає наших військ. Держава Україна не веде бойових дій в Чорнобилі, — заявили у Координаційному штабі.

Наголошується, що радіаційний фон підвищений у зв’язку з пересуванням військової техніки РФ.

Джерело: CHORNOBYL.TODAY