У разі запровадження режиму надзвичайної ситуації жителі Києва мають знати, що робити. Сирени та переривисті гудки сигнальних засобів сповістять про сигнал цивільної оборони Увага всім!, після якого громадяни мають увімкнути гучномовець, радіоприймач або телевізор.

Через них лунатиме повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій, в якому киянам нададуть додаткову інформацію та перелік подальших дій.

Першочергово варто взяти з собою необхідні речі, які можуть знадобитися у будь-яку мить, та дізнатися, де можна сховатися та куди звертатися під час небезпеки.

Які речі потрібні

Серед необхідних речей – документи, вода, їжа, ліки та гроші. Варто заздалегідь зібрати тривожну валізу з одягом, гігієнічними засобами, запальничкою, металевим посудом та іншими предметами.

Крім того, вам можуть знадобитися дублікати ключів від своєї домівки, ліхтарик та будь-які пристрої для зв’язку (наприклад, дешевий телефон з зарядним пристроєм).

Де сховатися від небезпеки

Варто знати, де неподалік розташовані підвальні або інші приміщення, які придатні для укриття у разі виникнення надзвичайної ситуації. Вони можуть бути у житлових будинках, школах, дитячих садочках, а також у метрополітені.

Варто впевнитися у тому, що укриття здатне захистити під час небезпеки. Загалом у Києві є понад 5 тис. подібних будівель, в яких можна сховатися у разі НС.

Бомбосховища у Києві

Для захисту можна використовувати будівлі подвійного призначення, в яких є підвальні приміщення. Наприклад, кав’ярні, переходи чи паркінги.

У Києві є щонайменше 514 бомбосховищ, 3,5 тис. цокольних приміщень, 400 підземних та 270 переходів, а також 47 підземних приміщень метрополітену.

Київська міська державна адміністрація розробила онлайн-карту, в якій можна переглянути актуальні місця для укриття від небезпеки.

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Адреси бомбосховищ у підвалах магазину АТБ у Києві:

пр-т. Леся Курбаса, 2/13

вул. Юрія Литвинського, буд. 33

вул. Шолом-Алейхема, 17

вул. Шолом-Алейхема, 4

вул. Ревуцького, 33

вул. Академіка Вільямса, 14 б

вул. Ахматової Анни, 15/27

вул. Полярна, 15

вул. Щербаківського Данила, 53

пр-т. Відрадний, 10

Шосе Харківське, 152

вул. Солом’янська, 39

вул. Героїв Дніпра, 40

вул. Кирилівська, 127

вул. Маршала Тимошенка, 29 б

вул. Ревуцького, 15

бул. Чоколівський, 23

вул. Василенка Миколи, 6

вул. Багговутівська, 3/15

вул. Курчатова Академіка, 8 а

вул. Бурмистенка, 11

бул. Гавела Вацлава, 79

вул. Половецька, 14

вул. Заболотного Академіка, 20 а

вул. Героїв Севастополя, 10

вул. Мишуги Олександра, 6

вул. Коласа Якуба, 27

вул. Прирічна, 11

пр-т. Відрадний, 18

пр-т. Правди, 12 в

пр-т. Маяковського Володимира, 89 б

вул. Здолбунівська, 7

вул. Євгенія Харченка, 39

Шосе Харківське, 151

пр-т. Степана Бандери, 8

Русанівська Набережна, 18

пр-т. Перемоги, 136

вул. Івана Виговського, 22

вул. Бориспільська, 26 к

вул. Вишгородська, 22

вул. Щусєва, 10

пр-т. Рокоссовького Маршала, 3/4

вул. Окіпної Раїси, 9

бул. Чоколівський, 41

вул. Клавдіївська, 27 а

вул. Ернста, 4

вул. Ентузiастiв, 7

вул. Лаврухiна Миколи, 9

вул. Райдужна, 49

вул. Бальзака Оноре де, 6

вул. Милославська, 6

вул. Драгоманова, 1 н, прим. 1

вул. Чорновола В’ячеслава, 12

бул. Перова, 8

пр-т. Мінський, 4

пр-т. Тичини Павла, 15

бул. Кольцова, 1 а, прим. 5

пр-т. Маяковського Володимира, 26

пр-т. Лiсовий, 4

вул. Доброхотова Академіка, 16

вул. Липкiвського Василя Митрополита, 25

Шосе Харківське, 166

вул. Сержа Лифаря, 20 а

вул. Івашкевича Ярослава, 5

вул. Сормовська, 13

вул. Світлицького, 23

вул. Микільсько-Слобідська, 2 г

пр-т. Науки, 68

вул. Малиновського Маршала, 5

бул. Чоколівський, 16 а

вул. Лятошинського композитора, 14

вул. Генерала Потапова, 2

вул. Дніпровська набережна, 7

пр-т. Георгія Гонгадзе, 20

бул. Праці, 6/14

вул. Соломії Крушельницької, 6

вул. Солом’янська, 23 а

вул. Архітектора Вербицького, 1

пр-т. Леся Курбаса, 1 а

Куди звертатися у разі НС